   Compartilhe este texto

Ecobarreiras recebem ação de limpeza após chuvas no fim de semana em Manaus

Por Portal Do Holanda

07/09/2025 18h09 — em
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM - As fortes chuvas do fim de semana em Manaus aumentaram o volume de lixo retido pelas ecobarreiras nos igarapés. Para evitar que os resíduos chegassem ao rio Negro, a prefeitura mobilizou a Semulsp em regime emergencial neste domingo (7).

Das 12 ecobarreiras, pelo menos quatro precisaram ser limpas imediatamente, com destaque para o grande acúmulo de garrafas PET, latas e plásticos descartados irregularmente.

Segundo a Semulsp, toneladas de resíduos que poderiam ser reciclados foram retirados. O órgão reforça a importância do descarte correto e da coleta seletiva para reduzir impactos ambientais.

A ação emergencial demonstrou o compromisso da gestão em manter a cidade limpa e proteger tanto os igarapés quanto o rio Negro.

Bastidores da Política - MP, Defensoria, Ipaam, Agemam não agem e Águas de Manaus atua de forma abusiva na cidade Bastidores da Política
MP, Defensoria, Ipaam, Agemam não agem e Águas de Manaus atua de forma abusiva na cidade

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Foto: Divulgação

07/09/2025

Guarda Municipal consegue evitar invasão ao palco Malcher no Sou Manaus

Foto: Reprodução

07/09/2025

Veja quais cidades do Amazonas serão aplicadas provas do concurso unificado

Foto: Ruy Nery/ Sepror

07/09/2025

Produtores rurais de Presidente Figueiredo recebem 750 mudas de café para plantio

Foto: Divulgação

07/09/2025

Sine Amazonas oferta 143 vagas de emprego para esta segunda; confira

Foto: Reprodução/Instagram

07/09/2025

Programação do palco Malcher no Sou Manaus é antecipada neste domingo

Foto: Victor Levy/SSP-AM

07/09/2025

Desfile Cívico-Militar em Manaus celebra a Independência do Brasil

Foto: Semcom

07/09/2025

Confira 210 vagas de emprego disponíveis no Sine Manaus nesta segunda

Foto: Divulgação

07/09/2025

Unidades Móveis de Saúde da Mulher: confira os pontos de atendimento desta semana

07/09/2025

Ivete Sangalo, Pablo e Calcinha Preta agitam segundo dia do Sou Manaus; vídeos

Foto: Márcio Melo/ Semcom

06/09/2025

Artistas locais brilham no palco Mangueirão na segunda noite do Sou Manaus

06/09/2025

Simone se desculpa após críticas por exibir bandeira do Pará em show no feriado do Amazonas

Foto: Arquivo/Agência Brasil

06/09/2025

Lula virá a Manaus com agenda focada em segurança pública e inclusão digital na Amazônia

06/09/2025

Segundo dia de Sou Manaus tem samba, bloco e multidão

Coleta - Foto: Divulgação

06/09/2025

Festival Sou Manaus coleta mais de 1 tonelada de recicláveis no primeiro dia

O evento celebra a cultura local e reúne artistas regionais e nacionais em diferentes palcos espalhados pelo espaço. - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

06/09/2025

Confira os horários dos shows nacionais do Festival Sou Manaus neste sábado

Foto: Divulgação

06/09/2025

Defensoria pede suspensão de explosões contra garimpo no Rio Madeira

06/09/2025

Motociclista de aplicativo morre após ser atingido por carro na Av. Cosme Ferreira

Foto: Divulgação

06/09/2025

Sesc abre vagas com salários de até R$ 6,3 mil no Amazonas

06/09/2025

Acidente no Viaduto Rei Pelé deixa três pessoas presas às ferragens; vídeo

Foto: Divulgação

06/09/2025

Prefeitura de Manaus lança Cartão PassaFácil Social para beneficiar famílias de baixa renda

Foto: Agência Brasil

06/09/2025

Seguro-Defeso: Governo Federal anuncia novas regras para evitar fraudes

Foto: SECRETARIA DE CULTURA DO AMAZONAS/DIVULGAÇÃO

06/09/2025

Justiça nega indenização a passageira por perda da abertura do Festival de Parintins; entenda

Foto: Divulgação/Amazonas Energia

06/09/2025

"Não cabe ao consumidor provar fraude", diz Justiça ao anular cobrança da Amazonas Energia

Joelma, Bruno da dupla Bruno e Marrone e Simone - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

06/09/2025

Bruno & Marrone, Simone e Joelma marcam a 1ª noite do Sou Manaus 2025

Foto: Reprodução/Redes Socias

06/09/2025

"Perdi tudo", diz dono de lancha de passeio que pegou fogo no Amazonas

Djidja Cardoso ao lado da mãe e do irmão / Foto: Reprodução/Instagram

05/09/2025

TJAM vai analisar pedido de nulidade em sentença de mãe e irmão de Djidja Cardoso

Foto: Caio Guarlotte/ Portal do Holanda

05/09/2025

Motorista foge após carro capotar em acidente na Ponta Negra; vítima fica ferida

05/09/2025

No dia da Elevação do Amazonas, bandeira do Pará é exibida em show de Simone em Manaus


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!