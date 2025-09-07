Ecobarreiras recebem ação de limpeza após chuvas no fim de semana em Manaus





Manaus/AM - As fortes chuvas do fim de semana em Manaus aumentaram o volume de lixo retido pelas ecobarreiras nos igarapés. Para evitar que os resíduos chegassem ao rio Negro, a prefeitura mobilizou a Semulsp em regime emergencial neste domingo (7).

Das 12 ecobarreiras, pelo menos quatro precisaram ser limpas imediatamente, com destaque para o grande acúmulo de garrafas PET, latas e plásticos descartados irregularmente.

Segundo a Semulsp, toneladas de resíduos que poderiam ser reciclados foram retirados. O órgão reforça a importância do descarte correto e da coleta seletiva para reduzir impactos ambientais.

A ação emergencial demonstrou o compromisso da gestão em manter a cidade limpa e proteger tanto os igarapés quanto o rio Negro.