Detran flagra 8 motoristas bêbados durante operação em Parintins

No domingo, a operação ocorreu na estrada do Aninga e na rua Beira Rio. Foram 110 veículos abordados, além de 18 veículos removidos e um notificado.

Também no sábado, seis testes rápidos de alcoolemia foram realizados pela equipe de Fiscalização, constatando um caso de alcoolemia. Já no domingo (18), entre 14 testes rápidos, sete casos de alcoolemia foram registrados.

No sábado (17), a operação ocorreu entre a avenida Nações Unidas e a estrada Odovaldo Novo, local conhecido como “Curva da Morte”, no bairro São Benedito, onde foram abordados 78 veículos. Das 57 motos abordadas, 20 foram removidas por irregularidades. Ao todo, 14 autuações foram registradas.

Durante a sexta-feira (16), a operação ocorreu na praça São Benedito, no bairro de mesmo nome. Foram contabilizadas abordagens a 90 veículos, com cinco notificados e 12 motos removidas.

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) deflagou a Operação Parintins Mais Segura, entre a sexta-feira (16) e domingo (18), no município de Parintins, no interior do Amazonas. Ao todo, 278 veículos foram abordados, com o registro de 50 veículos removidos e oito casos de motoristas bêbados.

