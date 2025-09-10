   Compartilhe este texto

Com palavrões, Lula reclama do trânsito de Manaus durante visita na UFAM

Por Portal Do Holanda

10/09/2025 0h15 — em
Amazonas



Manaus/AM - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou, nesta terça-feira (9), sua insatisfação com o trânsito de Manaus durante sua visita à Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Surpreendido com o longo tempo de deslocamento pela cidade, o chefe do Executivo não economizou nas palavras ao relatar a experiência.

"Pegamos um trânsito desgraçado nessa avenida aí. Puta merda. Fala que São Paulo tem trânsito ruim, fala que Rio de Janeiro tem trânsito ruim. Puta merda, para a Vila da Base Naval até aqui. Caraca, meu, puta merda quanto tempo nós demoramos", disse o presidente, arrancando risos e aplausos da plateia.

Apesar da reclamação, o presidente encerrou seu discurso com uma nota positiva, afirmando que a calorosa recepção da comunidade acadêmica compensou o transtorno. "De qualquer forma, vocês me deixaram feliz", concluiu Lula.

