CNJ pune com disponibilidade juiz federal que atua no Amapá

Manaus/AM - O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) puniu com disponibilidade por 90 dias o juiz João Bosco Costa Soares da Silva, da Seção Judiciária do Amapá (TRF-1), por conceder alvará de soltura a uma pessoa com quem mantinha vínculo pessoal, contrariando decisão judicial anterior.

