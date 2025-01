Cavalo morre com suspeita de intoxicação por feno contaminado no Tarumã

Manaus/AM - Veterinários e técnicos da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) iniciaram uma investigação epidemiológica sobre a morte de um cavalo na manhã desta segunda-feira (6), em uma chácara no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

O equino, chamado ‘Lampião', apresentou os primeiros sintomas como prostração, fraqueza, andar cambaleante e salivação excessiva, vindo a óbito na manhã desta segunda-feira (06).

Uma das suspeitas envolve intoxicação alimentar por feno contaminado. Este é mais um caso de óbito de equinos com essa suspeita. No final de semana, nove animais morreram no Haras Nilton Lins.

Foi coletado material biológico - cérebro, cerebelo, tronco encefálico e fragmento de medula espinhal - para análises laboratoriais. O objetivo é descartar doenças de notificação obrigatória passíveis de investigação pelo Serviço Veterinário Oficial, executado no Amazonas pela Adaf.

O coordenador do Programa de Sanidade dos Equídeos no Estado do Amazonas, da Gerência de Defesa Animal (GDA) da Adaf, Antônio Jorge Mattos, explicou que o procedimento é necessário para diagnóstico diferencial relativo a doenças infecciosas capazes de provocar sintomatologia nervosa (neurológica) em equídeos.