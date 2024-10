Aplicação das provas da UEA inicia neste domingo

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) iniciará a aplicação das provas que garantem a realização do sonho de milhares de pessoas que desejam ingressar no ensino superior. As provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS), acompanhamento I, II e III, acontecerão no domingo (20), com início marcado para as 13h (horário de Manaus). Os portões abrem às 12h e fecham às 12h50.

As provas do Vestibular, por sua vez, acontecem em dois dias. Na segunda-feira (21), serão aplicadas as provas de Conhecimentos Gerais e, na terça-feira (22/10), ocorrerão as provas de Conhecimentos Específicos e Redação. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 12h50 (horário de Manaus).

Neste ano, a UEA oferta 3.952 vagas, sendo 1.639 para o Vestibular e 2.313 para o SIS. Esta será a primeira edição do Vestibular e SIS estabelecida pela Lei nº 6.898, de maio de 2024, que regula as vagas oferecidas em concursos de vestibulares da UEA, com 50% das vagas destinadas a alunos do estado do Amazonas e as outras 50% das vagas para ampla concorrência.

Os candidatos devem ficar atentos quanto aos documentos originais aceitos e a serem levados nos dias das provas, conforme o edital. Também serão aceitos os documentos digitais e-Título, a CNH digital e o RG digital, todos em aplicativos oficiais. Lembrando que, no momento da apresentação, o candidato deverá abrir o aplicativo e fazer todo caminho até a visualização do documento. O uso de dados de internet para uso dos aplicativos é de responsabilidade do candidato.

Alteração de local de prova – Os candidatos do Vestibular que realizariam as provas na Escola Estadual Irmã Gabrielle Cogels, agora farão as provas na Escola Estadual Professora Ondina de Paula Ribeiro, avenida Jorge Biváqua, s/n, Conjunto 31 de Março.

Os Cartões de Convocação para aqueles que farão as provas do Vestibular 2024, acesso 2025, e SIS podem ser acessados pelo portal da UEA (www.uea.edu.br). Basta selecionar a aba "Vestibular" ou "SIS", clicar em Local de Prova e inserir o número do CPF ou endereço de e-mail.