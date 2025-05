Amazonas receberá R$ 563,9 milhões para modernizar frota fluvial

Manaus/AM - O estado do Amazonas será contemplado com R$ 563,9 milhões em investimentos do Fundo da Marinha Mercante, aprovados neste mês de maio. O valor será aplicado em quatro projetos voltados à construção de embarcações e melhoria da infraestrutura da navegação interior, essencial para o transporte de cargas e passageiros na região.

Entre os destaques está o projeto da empresa EdLopes Transportes, que receberá R$ 220,2 milhões para construir 36 balsas e três empurradores, com previsão de geração de 787 empregos diretos. A Cidade Transportes também será beneficiada, com R$ 169,6 milhões para a construção de balsas graneleiras, balsas-tanque e aquisição de uma balsa-guindaste.

A Wilson Sons Serviços Marítimos executará dois projetos no estado: um para construir embarcações de apoio à navegação, no valor de R$ 157 milhões, e outro voltado ao reparo de rebocadores, com investimento de R$ 16,3 milhões. As iniciativas devem reforçar a logística fluvial e gerar mais de 100 empregos diretos.

Os investimentos fazem parte de um pacote nacional de R$ 22 bilhões aprovado pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, os recursos têm como objetivo impulsionar a indústria naval e garantir mais eficiência no transporte pelos rios, principal meio de deslocamento no Amazonas.