Acidente aéreo com 14 mortos em Barcelos é o maior dos últimos 12 anos no Brasil

Na ocasião, uma aeronave com 33 pessoas saiu de São Paulo de Olivença rumo a Manaus, mas caiu perto do aeroporto da capital.

Acidente aéreo com o maior número de vítimas no estado, porém, é o ocorrido no dia 14 de maio de 2004, envolvendo um voo da Rico Linhas Aéreas.

No Amazonas, a tragédia mais recente foi em 2017, quando um membro do Greenpeace morreu após a aeronave cair perto de Anavilhanas. A vítima era uma mulher de 29 anos, outras quatro pessoas sobreviveram.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.