Turistas mortos em queda de avião em Barcelos iriam praticar pesca esportiva

Manaus/AM - Os turistas que morreram na queda de avião em Barcelos, no Amazonas, na tarde deste sábado (16), iriam praticar pesca esportiva no local.

De acordo com o coronel Vinícius Almeida, titular da Secretaria de Segurança Pública, essa informação sobre o que os turistas iriam fazer no local já está confirmada. O acidente aconteceu nas proximidades do aeroporto da cidade, em meio a uma forte chuva.

Conforme informações preliminares, 12 turistas morreram no acidente aéreo, além do piloto e o copiloto da aeronave, totalizando 14 mortos. O voo partiu de Manaus. Não houve sobreviventes, e a causa do acidente ainda precisa ser confirmada pela perícia.

As forças de segurança também informaram que a empresa aérea divulgou uma relação de embarque dos passageiros que estavam no voo, mas que o Estado se reserva o direito de aguardar todo o levantamento técnico para que possa divulgar quem estava na aeronave.