Aviões da FAB buscam corpos de turistas mortos em acidente aéreo em Barcelos, no Amazonas

Manaus/AM - Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB), partiram de Manaus na manhã deste domingo (17), para buscar os corpos das 14 vítimas do acidente aéreo ocorrido neste sábado (16), no município de Barcelos. Doze vítimas são turistas que estavam a caminho de um campeonato de pesca esportiva.

As equipes contam com um efetivo de 10 pessoas do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e Polícia Civil do Amazonas (PCAM), que embarcaram em um avião C105 Amazonas da FAB.

Um segundo voo levou cinco investigadores do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII). As aeronaves partiram da Base Aérea de Manaus, no Aeroporto de Ponta Pelada, na zona sul de Manaus.

O primeiro avião decolou por volta das 6h45 da manhã, e o segundo saiu às 7h10. Os corpos serão trazidos para a capital, onde serão periciados pelo Instituto Médico Legal (IML) para a identificação e posterior liberação às famílias.

O acidente aconteceu durante o pouso de uma aeronave, modelo Bandeirantes, no aeroporto de Barcelos. No momento do acidente, uma forte chuva atingia o município.

De acordo com informações preliminares, entre as vítimas estão 12 passageiros, turistas brasileiros de outros estados, que estavam indo ao município para a prática de pesca esportiva, além dos dois tripulantes da aeronave.

Ainda não é possível determinar as causas do acidente, e as investigações ficarão a cargo do SERIPA VII e da Polícia Civil do Amazonas. Os corpos devem chegar a Manaus por volta das 12h.