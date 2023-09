SSP-AM detalha estado de corpos de passageiros de avião que caiu em Barcelos, no Amazonas

Manaus/AM - Os corpos dos 12 turistas, piloto e copiloto do avião que caiu neste sábado (16), em Barcelos, no Amazonas, estavam preservados e serão encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), em Manaus, no domingo (17). A informação foi repassada durante uma coletiva de imprensa realizada hoje, pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que criou um Gabinete de Crise para apurar a tragédia.

As vítimas foram levadas para o ginásio de uma escola no município, já que o local não conta com uma câmara fria ou uma sede do IML.

A Diretora do Departamento de Polícia Técnico-Científica, Dra. Margareth, explicou que orientou aos médicos do município sobre a conservação dos corpos até que peritos cheguem em Barcelos, já que a perícia nos corpos indicará a causa da morte dos 14 ocupantes do avião e suas identificações.

"Os corpos estão todos conservados, não houve explosão, não houve mutilação nas vítimas", confirmou a diretora do IML.

“A expectativa é que amanhã (domingo) saia de Manaus uma aeronave das Forças Aéreas com quatro integrantes da Polícia Científica e um delegado, que vai ser encarregado de apurar as circunstâncias deste acidente. Amanhã mesmo os corpos devem ser levados para Manaus e, então, imediatamente, possamos começar a preparação para liberação dos corpos às famílias”, informou Secretário de Segurança Pública Vinicius Almeida.

Almeida também explicou que o atraso para a remoção ocorre porque pousos e decolagens durante a noite não são autorizados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) naquele aeroporto.

Acidente

As vítimas morreram a caminho de um campeonato de pesca esportiva no município, quando avião acabou caindo quando tentava uma aterrissagem.

A Aeronáutica também apura o caso.