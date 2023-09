Corpos de turistas mortos em acidente são aglomerados em ginásio de Barcelos; vídeo

Corpos de passageiros de avião que caiu em Barcelos, no Amazonas pic.twitter.com/kJvO1XAU7W — Aquitemnotícias (@aquitemnoticias) September 16, 2023

Manaus/AM - O corpos das 14 pessoas mortas no acidente em Barcelos, no Amazonas, foram levados ao ginásio da escola Escola Estadual Angelina Palheta Mendes, naquele município, após a queda do avião na tarde deste sábado (16).

Os cadáveres ficarão no local até que sejam liberados espaços no hospital do município, onde médicos darão início ao processo de preservação dos corpos, que serão encaminhados para a capital, no domingo (16).

O prefeito de Barcelos, Edson de Paula Rodrigues Mendes, lamentou a tragédia, mas ressaltou que o aeroporto está passando por obras de pavimentação, o que não impede pousos e está em condições previstas por lei.