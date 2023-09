Duas aeronaves decidiram voltar a Manaus antes de acidente com avião em Barcelos

Manaus/AM - Antes da queda do avião que deixou 14 mortos em Barcelos, no Amazonas, na tarde deste sábado (16), duas aeronaves teriam decidido abortar o pouso no município e retornar a Manaus.

“No município [em Barcelos] era um momento de chuva muito intenso. Tivemos a informação de que duas aeronaves que estavam antes deste voo optaram por regressar a Manaus em virtude do local não permitir o pouso”, afirmou o titular da Secretaria de Segurança Pública.

Conforme a SSP, essas informações ainda são extra-oficiais e o caso segue em investigação. O acidente aconteceu nas proximidades do aeroporto da cidade, em meio a uma forte chuva.

Além do piloto e o copiloto, 12 turistas morreram no voo que partiu de Manaus. Não houve sobreviventes, e a causa do acidente ainda precisa ser confirmada pela perícia.