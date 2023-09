Vídeos mostram operação de resgate em avião que caiu com turistas em Barcelos

Operação de resgate em avião com turistas que caiu em Barcelos, no Amazonas pic.twitter.com/2CFQgeWHea

Avião cai com turistas em Barcelos, no Amazonas pic.twitter.com/q9tWkePAsu

Vídeos publicados nas redes sociais mostram agentes da Polícia Civil e Militar, Defesa Civil entre outros órgãos em uma operação para socorrer as vítimas de um avião de caiu, na tarde deste sábado (16), no município de Barcelos , no interior do Amazonas.

Operação de resgate em avião que caiu com turistas em Barcelos, no Amazonas pic.twitter.com/T1pvGGGLH4

