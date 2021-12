Pavimentação de ramais tem gastos de R$ 7 milhões em Itacoatiara

Itacoatiara/AM – A recuperação e pavimentação de ramais no município de Itacoatiara vai ter obras em três localidades, conforme a licitação por concorrência pública nº 002/2021, realizada pela prefeitura local. A licitação apontou a empresa Maracanã Com. de Ferragens, Constr. e Serviços de Manutenção como vencedora da concorrência, já homologada e adjudicada pelo prefeito de Itacoatiara, Mario Jorge Bouez Abrahim, pelo valor de R$ 7.003.259,84. As localidades favorecidas com obras em ramais são Engenho, Novo Remanso e Amatari, informa o documento divulgado pela prefeitura de Itacoatiara.

