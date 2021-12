Novo Aripuanã vai comprar R$ 1,51 milhão em mobília

Novo Aripuanã/AM - É de R$ 1,51 milhão o valor total dos itens licitados pela Prefeitura de Novo Aripuanã, na modalidade registro de preços, para eventual aquisição de mobiliário para as unidades administrativas municipais. A informação consta do despacho de homologação do pregão presencial nº 045/2021, o qual aponta duas empresas como vencedoras da licitação. A homologação do pregão pelo prefeito Jociane dos Santos Souza aconteceu no último dia 23 de agosto, mas só foi publicada na edição deste dia 21 de dezembro do Diário Oficial dos Municípios. A empresa AC Guimarães – Eireli pode fornecer mobiliário até o limite de R$ 847.880,00, enquanto a RG Xavier Guimarães – Eireli tem assegurada a venda de até R$ 667.640,00 ao município. No total, o pregão homologado autoriza a aquisição de R$ 1.515.520,00.

