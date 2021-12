Recuperação de ruas e calçadas na sede de Novo Airão supera R$ 13 milhões

Novo Airão/AM – A recuperação, pavimentação, recapeamento, assim como a construção de calçadas, meio-fio e sarjetas na sede do município de Novo Airão tem empresa contratada e vai custar R$ 13 milhões ao contribuinte. O contrato nº 100/2021, fechado entre a Prefeitura de Novo Airão e a empresa RNC Construtora, Serv. de Locação e Terraplanagem estabelece o prazo de 15 meses para completar as obras, as quais têm preço total de R$ 13.074.938,33. O prefeito de Novo Airão, Roberto Frederico Paes Junior, homologou a concorrência nº 002/2021, à qual o contrato está vinculado, no último dia 16 de dezembro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.