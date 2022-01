Assessoria jurídica tem gasto de R$ 144 mil em Manaquiri

Manaquiri/AM – A contratação de “serviços técnicos especializados de assessoria jurídica em direito financeiro e tributário para atuação judicial complementar junto à justiça federal, em Manaus/Am” foi definida pela prefeitura de Manaquiri, conforme o termo de inexigibilidade nº 017/2021. O extrato do contrato nº 030/2021, divulgado na edição desta terça-feira, 4, no Diário Oficial dos Municípios informa que a empresa contratada é Karam Moraes Soc. Individual de Advocacia, a qual será remunerada em R$ 144 mil pelos serviços. Conforme o documento, o contrato assinado pelo prefeito Jair Aguiar Souto tem vigência a partir de 15/12/2021 até 15/12/2022.

