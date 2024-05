Desvios de doações no Rio Grande do Sul revelam um País doente

Se parte do Brasil chora com os gaúchos, vítimas de uma inundação sem precedentes, há os que se aproveitam da bondade de uns e da fragilidade de outros para enriquecer, ganhar dinheiro e prosperar na política. Todos os envolvidos em desvios de doações eram agentes da Defesa Civil, portanto, com a responsabilidade de agir para auxiliar, confortar, evitar mortes, levar esperança.

Pior, eram pré-candidatos na próxima eleição, provavelmente com o falso discurso da ética na política, simulando representar os anseios do povo gaúcho.

No mínimo com a intenção de fazer dos mandatos, casos eleitos, um balcão de negócios, o que não é incomum nesse mundo de falsos salvadores da pátria.

Felizmente há exemplos dignos de ser copiados, como o da senhora de 60 anos que perdeu casa, marido, mas se dedica ao trabalho, fazendo meias de crochê no meio da rua para oferecer gratuitamente às crianças e velhos que ficaram sem abrigo e enfrentam uma onda de frio.



Uma mulher que perdeu tudo, menos a esperança e o amor pelo próximo, representando uma parcela ínfima da população que pensa como o poeta Omaryyah, nascido no século XI, mas pouco conhecido, para quem "se eu sou feito de argila, a Terra inteira é meu país e todas as criaturas são meus parentes."