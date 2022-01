Ações de saúde em Juruá vão ser divulgadas por R$ 168 mil

Juruá/AM – A Secretaria Municipal de Saúde de Juruá vai ter suas atividades divulgadas pelos próximos 12 meses, conforme contrato assinado no dia 15 de dezembro, a partir da carta convite nº 046/2021. A empresa encarregada do serviço de divulgação “das ações da Secretaria Municipal de Saúde” é a Erika Renata Pimentel Passos, que vai ser remunerada com R$ 168 mil no período. O prefeito de Juruá, José Maria Rodrigues da Rocha Júnior, homologou a licitação também no dia 15 de dezembro.

