Suspeito de matar sargento desmaia ao ser apresentado em delegacia de Manaus

Manaus/AM - O motorista de aplicativo Dennis Neves dos Santos, 36, um dos suspeitos de participar do latrocínio do sargento da reserva da Polícia Militar, Ronaldo Ferreira Correa Brito, 61, desmaiou durante a apresentação do grupo na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), na manhã desta segunda-feira (23).

Durante toda a apresentação, Dennis chorou sem parar e acabou desmaiando. Ele foi socorrido por investigadores da especializada.

O delegado titular da DERFD, Aldeney Goes, disse que em depoimento, o motoristas de aplicativo alegou que não sabia que iriam matar o sargento. "Ele negou, disse que não sabia de nada, mas deu fuga para os demais do grupo, mesmo eles estando armados. Ele recebeu uma parte do dinheiro desse roubo. Ele esteve com os demais na hora da partilha do valor", disse o delegado.