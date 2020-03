Colombiano é preso suspeito de promover jogos de azar no Amazonas

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

Manaus/AM - Yefferson Gutierrez, 34, foi preso na manhã de quarta-feira (4), às 11h50, pela equipe de policiais civis da 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tapauá. Ele é suspeito de promover jogos de azar e sorteios em um quarto de hotel, situado na avenida Costa e Silva, bairro Centro, naquele município.

De acordo com os investigadores da 64ª DIP, policiais civis e militares obtiveram informações, por meio de denúncia anônima, sobre um indivíduo que estaria realizando jogos de azar nas dependências de um hotel da cidade. Diante disso, as equipes se deslocaram até ao local delatado e, no momento em que chegaram, flagraram Yefferson promovendo um sorteio.

Os policiais civis explicaram que durante a ação policial, a equipe de investigação efetuou uma revista no quarto onde o mesmo estava e com ele foi encontrado R$ 1.250,00 em espécie, 11 blocos de boletos bancários, uma máquina de sorteio e um revólver calibre 38, com 10 munições do mesmo calibre intactas.

Procedimentos – Yefferson Gutierrez foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e jogos de azar. Após os procedimentos cabíveis, ele permanecerá custodiado na carceragem da 64ª DIP à disposição da Justiça.