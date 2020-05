Grupo é preso com munição e drogas no Amazonas

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

Manaus/AM - Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM) detiveram, na manhã da segunda-feira (25), dois homens e duas mulheres por tráfico de drogas e posse de munição de uso restrito no bairro Vila Verde, município de Tabatinga.

Com eles os policiais apreenderam uma motocicleta Yamaha Lander, supostamente empregada em um homicídio e em uma tentativa de homicídio; 71 munições intactas cal. .40; 11 munições intactas cal. 380mm; uma porção de supostamente maconha, pesando 165 gramas; uma porção de supostamente pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 20 gramas; cinco trouxinhas de supostamente cloridrato de cocaína; uma balança de precisão; um rádio comunicador; e um colete balístico.



Durante patrulhamento pelo bairro, os policiais receberam denúncia de que uma mulher estaria comercializando drogas na rua Amazonino Mendes. A guarnição se dirigiu ao local e, ao entrar na referida rua, os policiais logo visualizaram a mulher em atitude suspeita, que tentou se desfazer de algo que estava em suas mãos ao ver a chegada da polícia. Após abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de possivelmente maconha.



Ao ser indagada, a mulher declarou que comprara a droga em uma residência e levou os policiais até lá. Com o apoio de outras viaturas, os policiais foram até o local e viram alguns homens tentando fugir, sendo logo alcançados. Durante as buscas no interior da residência, foi encontrado todo o material apreendido.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos , que foram conduzidos à 4ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município para os procedimentos legais.