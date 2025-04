Zona leste de São Paulo deixa estado de atenção para alagamentos nesta sexta (25)

Se a previsão de precipitação se cumprir, abril se tornará o mês com o maior volume de chuva desde que o instituto passou a fazer o registro, em 1961. O recorde é de 1976, quando choveu 204,9 mm. Na sequência, estão 1983 (200,9 mm), 1988 (173,4) e 1991 (169), empatado com este ano.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o acumulado de chuva do dia 1º a 22 de abril na capital foi de 169 mm, medição feita na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da cidade.

A Defesa Civil estadual mantém ativo nesta sexta o Gabinete de Crise no Palácio dos Bandeirantes, na zona sul da capital, "para reforçar o monitoramento das condições climáticas, articular ações preventivas com os municípios e garantir uma resposta rápida às ocorrências registradas, com equipes para uma pronta resposta".

Por causa da chuva constante, houve um pequeno deslizamento de terra na avenida José Alencar Gomes da Silva, 5700, Cidade Tiradentes, também na zona leste, resultando no acúmulo de terra no acostamento e em parte de uma faixa de rolamento.

O órgão informou que a propagação de uma área de baixa pressão permanecia mantendo o tempo instável na cidade. Imagens do radar meteorológico do CGE mostravam chuva em toda a cidade, porém, na zona leste chovia moderado, principalmente nas subprefeituras de Ermelino Matarazzo, São Miguel Paulista e Itaim Paulista. Devido ao solo encharcado, havia potencial para formação de alagamentos, quedas de árvores e transbordamentos.

