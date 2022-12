Zé Trovão fala sobre foto com cocaína nas redes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O deputado federal eleito Marcos Antônio Pereira Gomes (PL-SC), conhecido também como Zé Trovão, aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), confirmou ser ele a pessoa que aparece com cocaína e maconha em uma mesa. A imagem foi vazada por um perfil anônimo nas redes sociais e com a seguinte legenda: "Cuidado com os raios."

Segundo Trovão, a foto teria sido feita em 2017 ou 2018, e faz parte de uma fase de vida a qual tenta esquecer.

"Após o surgimento de uma foto, ao qual eu não me orgulho nem um pouco, eu venho me pronunciar: uma pessoa muito maldosa resolveu divulgar essa foto. Essa foto é de 2017, 2018. De uma fase da minha que eu tento esquecer todos os dias", disse Trovão, em vídeo divulgado pelo site de notícias "O Município Joinville".

"Hoje eu posso olhar para essa foto e dizer que 'um dia, eu estava destruindo a minha vida, mas venci esse vício e essa fase, construí uma família e sou um homem decente e trabalhador'", completou.

No vídeo com cerca de 3 minutos de duração, Trovão admite ter sido dependente químico, mas garante que venceu a batalha através do "amor de Deus e do amor da família". "Superei não só as drogas, mas todas as adversidades. E hoje cheguei ao cargo de deputado federal".

Em 2022, o caminhoneiro aproveitou a onda bolsonarista em Santa Catarina e conseguiu se eleger deputado federal no estado pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, com 71.140 votos, mesmo sem ter uma única rede social, já que não pode criar perfis por determinação do STF (Supremo Tribunal Federal) no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos.

Para driblar a determinação imposta pelo STF, Zé Trovão "terceirizou" a divulgação das suas campanhas nas redes sociais por meio de perfis criados por apoiadores no Facebook, Instagram e Twitter.

Nascido em São Paulo, Zé Trovão, de 34 anos, ganhou notoriedade em março de 2021, com a criação do canal "Zé Trovão, a Voz das Estradas", no YouTube. Os vídeos eram pautados pelo conservadorismo e protestavam contra o aumento do diesel, o que o fez se apresentar como um dos líderes dos caminhoneiros, apesar de parte da categoria refutá-lo como porta-voz.

O canal, que chegou a ter 40 mil seguidores, também se tornou popular por ter 20 mil assinantes no Telegram. Mas em 29 de agosto de 2021, tornou-se alvo de uma investigação da Procuradoria-Geral da União, e sua prisão preventiva foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em 3 de setembro, por envolvimento em atos antidemocráticos no ano anterior.

Zé Trovão permaneceu foragido no exterior até 26 de outubro, quando se entregou na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Joinville, cidade onde vive. Em 17 de dezembro, Moraes concedeu a prisão domiciliar, decisão agora revogada em fevereiro de 2022.

Na campanha, Zé Trovão recebeu R$ 513.898,14, sendo R$ 500 mil do PL. O restante foi da campanha de Jorginho Mello (PL), candidato ao governo de Santa Catarina que disputa o segundo turno contra Décio Lima (PT).