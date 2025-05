Vai fazer a prova da Unesp neste domingo (25)? Veja o que levar e o que é proibido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp (Universidade Estadual Paulista) realiza neste domingo (25) a primeira fase do vestibular de inverno 2025, que oferece 144 vagas em cursos de engenharia com aulas integrais no campus de Ilha Solteira.

A seleção é organizada pela Vunesp e segue o modelo tradicional em duas etapas. Os aprovados nesta primeira fase voltam para a segunda, com provas discursivas e redação, nos dias 21 e 22 de junho.

A prova, com 90 questões objetivas de múltipla escolha e duração de cinco horas, será aplicada em cinco cidades paulistas. A maior concentração de participantes está na capital, São Paulo, seguida por Bauru, São José do Rio Preto, Ilha Solteira e São José dos Campos.

Os portões serão fechados às 14h, sem tolerância para atrasos. A orientação é que os inscritos cheguem com pelo menos uma hora de antecedência para evitar contratempos.

Além do conteúdo estudado, é essencial estar atento aos itens obrigatórios, materiais proibidos e regras de segurança. A seguir, veja o que levar, o que não pode e outras dicas importantes para o dia da prova.

O QUE LEVAR NO DIA DA PROVA

- Documento original com foto: RG, CNH, passaporte, RNE, carteira de trabalho, identificação militar ou carteiras emitidas por conselhos de classe. Cópias, mesmo autenticadas, não serão aceitas.

- Caneta esferográfica preta, preferencialmente de tubo transparente.

- Régua transparente, caso deseje utilizá-la na leitura de gráficos ou mapas.

- Lanche leve e água, em embalagem transparente e sem rótulo --alimentos industrializados são permitidos.

- Cartão com o local de prova, disponível no site da Vunesp --não é obrigatório, mas ajuda a evitar imprevistos.

O QUE É PROIBIDO

- Celulares, smartwatches, calculadoras, fones de ouvido e qualquer eletrônico.

- Relógios de qualquer tipo, inclusive analógicos.

- Bonés, chapéus, gorros e óculos escuros.

- Outros materiais escolares , como lápis, borracha, caneta colorida ou marca-texto.

Todos esses itens devem ser desligados e guardados em embalagem fornecida pela organização, a ser lacrada e mantida sob a carteira durante a prova.

COMO SERÁ A PROVA

A avaliação da primeira fase conta com 90 questões objetivas, distribuídas entre as quatro áreas do conhecimento previstas pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular):

- Linguagens e suas tecnologias (português, literatura, inglês, artes e educação física);

- Ciências Humanas (história, geografia, filosofia e sociologia);

- Ciências da Natureza (biologia, química e física);

- Matemática.

As questões podem ser interdisciplinares. O candidato só poderá deixar a sala após três horas de prova. Os três últimos devem sair juntos, como medida de segurança.