São José do Rio Preto (SP) tem a primeira arquidiocese criada por Leão 14

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Leão 14 elevou a Diocese de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, à condição de arquidiocese e nomeou Antônio Emídio Vilar, 67, atual bispo diocesano, como o primeiro arcebispo.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (22) pelo Vaticano.

A nova arquidiocese é a primeira criada no mundo por Leão 14 desde que ele sucedeu o papa Francisco.

Dessa forma, a Província Eclesiástica de São José do Rio Preto é desmembrada da Província de Ribeirão Preto e fica responsável pelas dioceses de Barretos, Catanduva, Jales e Votuporanga.

A Província Eclesiástica de Ribeirão Preto mantém as dioceses de Franca, Jaboticabal e São João da Boa Vista.

A missa de instalação da nova arquidiocese será realizada no dia 9 de julho, em horário ainda não definido, na Catedral Metropolitana de Rio Preto.

Antônio Emídio Vilar receberá o pálio -vestimenta litúrgica usada na Igreja Católica que é prerrogativa dos arcebispos- das mãos do papa, em missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em 29 de junho. Será o primeiro encontro dos dois religiosos.

"É o momento de reforçar a presença da igreja como serva, como aquela que vai de encontro às periferias existenciais, aquela que quer chegar até as pessoas que mais precisam", disse Vilar. "É bonito ver o ânimo do papa Leão 14, que nos dá esse presente, mas também do papa Francisco, que caminhou e quis esse momento".

O novo arcebispo nasceu em Guardinha (MG), é formado em filosofia pela Faculdade Salesiana de Lorena (SP) e tem bacharelado e mestrado em teologia pela Pontifícia Universidade Salesiana de Roma.

Foi ordenado em 1986 e entre os cargos que já ocupou está o de pároco de Nossa Senhora Auxiliadora e diretor do Instituto Dom Bosco em São Paulo. Foi também juiz do Tribunal Interdiocesano de Aparecida (SP) e, na CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), foi vice-presidente da Regional Oeste 2 e membro da Pastoral para a Juventude.

Vilar é bispo de Rio Preto desde janeiro de 2022, quando foi transferido de São João da Boa Vista. Antes já havia sido bispo em São Luiz de Cáceres (MT).

"Ao clero, à vida religiosa consagrada e a todo povo de Deus, renovamos nossa comunhão com a caminhada desta igreja particular, com votos de que a elevação a arquidiocese possa ser sinônimo de maiores frutos na ação evangelizadora", declarou, em nota, a CNBB.