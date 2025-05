Prefeitura de São Paulo ofertará vacina contra gripe para toda população acima de 6 meses

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir da próxima segunda-feira (19), a vacinação contra a gripe será ofertada para toda a população da cidade de São Paulo a partir dos seis meses. Até o momento, o imunizante contra o vírus influenza é restrito aos grupos prioritários.

Segundo o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, a ampliação é importante para prevenir o agravamento das doenças respiratórias principalmente nesta época de sazonalidade.

Até terça-feira (13), 1.095.488 doses da vacina contra a gripe foram aplicadas na capital paulista, o equivalente a quase 25% de cobertura no grupo prioritário (cerca de 4,8 milhões de pessoas). Em 2024, a cobertura no público-alvo chegou a 61,11%.

A vacinação acontece nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e, aos sábados, nas AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais)/UBSs Integradas, no mesmo horário.

*

O que é gripe e quais os sintomas?

A gripe é uma doença respiratória infecciosa e transmissível. Os sintomas são coriza, febre, dor de cabeça e no corpo, tosse e mal-estar.

A doença pode se apresentar de forma leve, que dura três a cinco dias, ou grave. Não é possível saber com antecedência como o paciente vai evoluir. O quadro grave pode levar a complicações que vão desde pneumonia viral até a infartos e AVCs.

A vacina contra a gripe causa a doença?

Não. A vacina é de vírus inativado. O que pode acontecer é a pessoa tomar a vacina e pegar outro vírus respiratório que esteja em circulação naquele momento. Não tem relação com a vacina.

Quais os efeitos adversos da vacina contra a influenza?

Dor e desconforto no local de aplicação, dor no corpo, de cabeça e febre baixa durante 24 ou 48 horas. No pós-vacina, uma pequena porcentagem de pessoas –cerca de 1%– pode ter esses efeitos adversos.

Há contraindicação?

Duas: anafilaxia (reação alérgica grave) com dose prévia e alergia grave a ovo.

Quem não faz parte do grupo de risco deve tomar a vacina?

Sim.

Qual o grupo de risco mais perigoso para a gripe?

Os idosos e as crianças, principalmente menores de dois anos, são vulneráveis para complicações. Todas as crianças abaixo de nove anos que nunca tomaram a vacina contra a gripe deverão receber duas doses no primeiro ano de vacinação. Nos seguintes, dose única. Gestantes, doentes crônicos e imunossuprimidos também devem ter atenção.

Por que o idoso não pode deixar de se vacinar?

A imunossenescência (declínio natural do sistema imunológico) torna os idosos mais vulneráveis a infecções e o quadro pode se agravar.

Há diferença entre a vacina ofertada neste ano em relação a de 2024?

Sim. A vacina é sempre atualizada. Ela cobre os mesmos grupos de vírus: influenza A H1N1, H3N2 e o influenza B, mas a subvariante em circulação é diferente da do ano passado. Quem se imunizou no ano passado deve tomar a vacina neste ano.

Por que a imunização precisa acontecer antes do inverno?

O melhor cenário é tomar a vacina antes de o vírus circular. Ela demora até duas semanas para surtir efeito, mas a produção maior de anticorpos ocorre com quatro semanas.

Pode tomar a vacina com sintomas gripais?

Não. Se houver suspeita de qualquer infecção, a aplicação deverá ocorrer de 48 a 72 horas após a melhora do quadro.

Pode tomar a vacina contra a gripe junto com as demais?

Sim. A vacina da gripe pode ser tomada com qualquer outra do calendário de imunização.