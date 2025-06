Prazo para pagamento da taxa do Enem 2025 é prorrogado pelo Inep

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) anunciou, nesta segunda-feira (16), a ampliação do prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Enem 2025. A decisão foi divulgada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, nas redes sociais.

Com o prolongamento, os participantes poderão pagar a taxa até o dia 27 de junho. A inscrição só será confirmada após o pagamento da taxa.

O ministro da Educação também divulgou que o Enem 2025 teve 5,5 milhões de inscritos. Com isso, a edição deste ano supera a marca de mais de 4,3 milhões de participantes registrados em 2024.

De acordo com o edital publicado pelo Inep, o pagamento estava previsto, inicialmente, para ser feito até o dia 11 de junho.

Veja como pagar a taxa de inscrição

Para realizar o pagamento, o estudante precisa acessar a página do participante, no site oficial do Enem.

Na aba "pagamentos/isenção", o candidato deve emitir o boleto bancário referente ao valor da taxa de inscrição, que é de R$ 85.

O valor da taxa deve ser pago em qualquer banco, casa lotérica ou aplicativos bancários. Se for via Pix, o pagamento deve ser feito a partir do QR code localizado no próprio boleto.

Neste ano, a aplicação da prova do Enem será nos dias 9 e 16 de novembro na maior parte do país.

No primeiro dia de prova, serão aplicadas questões das áreas de linguagens, ciências humanas e redação, e os candidatos terão cinco horas e 50 minutos para finalizar o exame. No segundo, os temas cobrados serão ligados a ciências humanas e matemática, e os estudantes terão cinco horas.

CALENDÁRIO DO ENEM 2025

- Pagamento da taxa de inscrição: até 27 de junho (data prorrogada)

- Primeiro dia de provas: 9 de novembro

- Segundo dia de provas: 16 de novembro

- Aplicação das provas nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no estado Pará: 30 de novembro e 7 de dezembro