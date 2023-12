Polícia apreendeu 119 bicicletas que teriam sido usadas em roubos de celular no centro de SP

Conforme a pasta, a Polícia Militar também reforçou o policiamento ostensivo e preventivo na região. "Por fim, as ações das forças de segurança da 1° Seccional levaram a uma queda de 3,6% nos roubos de janeiro a setembro, na comparação com o mesmo período de 2022", acrescentou a nota.

Grande parte das 111 apreensões realizadas pela Polícia Civil ocorreram na Paulista. No período, 63 pessoas foram detidas, sendo 11 adolescentes. Com eles foram achados 51 celulares.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ações das polícias Civil e Militar no centro de São Paulo de janeiro a novembro deste ano resultaram na apreensão de 119 bicicletas. De acordo com os agentes, os equipamentos eram utilizados pela chamada gangue da bike, grupo responsável por roubos e furtos de celulares na região.

