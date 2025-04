PM da reserva é atropelado 2 vezes e morre em estacionamento de shopping em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar aposentado foi atropelado duas vezes propositalmente e morreu no estacionamento do Shopping Metrô Itaquera, na zona leste de São Paulo, na noite desta terça-feira (15). A polícia suspeita de crime de vingança e investiga a família de um homem que foi morto a tiros pelo PM no ano passado durante uma discussão de trânsito.

Imagens de câmera de monitoramento mostram quando um Hyundai Veloster atropelou Abel Silva de Siqueira, 58. O PM tentou se levantar, mas o veículo deu meia volta e o atropelou novamente.

O condutor, ainda não identificado, fugiu na sequência e quebrou a cancela de saída do shopping.

Com o impacto, o para-choque do veículo caiu e foi deixado para trás no shopping. Posteriormente, o carro utilizado no crime foi localizado e apreendido na avenida Jean Khoury Farah, nas imediações do centro de compras.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o carro pertence a familiares de Luan Henrique Bonifácio, 30, morto a tiros por Siqueira em março de 2024, após uma discussão no trânsito.

"O para-choque junto ao emplacamento desse veículo foi deixado na cancela e, a partir dessa informação, nós conseguimos levantar que se trataria do pai de um indivíduo que estava envolvido em uma ocorrência com esse policial militar reformado no ano passado", afirmou o PM Lucas Taveiros.

A polícia investiga o irmão e o pai de Bonifácio e tenta localizá-los, de acordo com a SSP. A reportagem não conseguiu localizar os suspeitos ou ter acesso aos seus defensores até a publicação deste texto.

O caso foi registrado como homicídio pelo 24° DP (Ponte Rasa), que analisa imagens e requisitou exames periciais.

Em nota, o shopping afirma que "reitera seu compromisso com a segurança, permanece à disposição das autoridades para colaborar com o esclarecimento dos fatos e funciona normalmente", diz a nota.