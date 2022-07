PF faz operação contra funcionários do aeroporto de Guarulhos suspeitos de tráfico drogas

A reportagem entrou em contato nesta manhã com a Gru Airport e a administradora do Aeroporto de Guarulhos informou que a operação ainda está em andamento, então as informações seriam fornecidas somente pela própria Polícia Federal. E pelo que foi informado pela PF os envolvidos são funcionários terceirizados, ainda não identificados.

Segundo a polícia, os criminosos agiam cooptando funcionários e prestadores de serviços de aeroportos para que eles introduzissem carregamentos de cocaína no interior de aeronaves comerciais que realizavam voos regulares. Esses voos partiam do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

