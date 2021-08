Ossada achada pela polícia em Belford Roxo não é dos meninos desaparecidos há 7 meses

As investigações e as buscas pelos meninos continuam. Em maio, a polícia prendeu 18 pessoas que fariam parte da facção que comanda o tráfico de drogas na região, mas na ocasião não encontrou pistas sobre o desaparecimento.

A PM afirmou que o suspeito de ocultar os corpos foi localizado e levado à delegacia junto com o homem que prestou as informações, para serem ouvidos, mas não respondeu se eles foram presos. Os dois irmãos possuem passagem por tráfico de drogas.

Ele também declarou que as crianças teriam sido espancadas e mortas a mando do traficante José Carlos dos Prazeres Silva, conhecido como "Piranha". A causa seria o roubo de uma gaiola de passarinhos, segundo as investigações.

