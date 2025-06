Muro de colégio da UFRJ desaba após meses escorado, e alunos denunciam outros problemas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O muro do Colégio de Aplicação da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), no bairro da Lagoa, desabou na madrugada de sábado (22). Ninguém se feriu, e as aulas estão suspensas por tempo indeterminado.

Pais e estudantes cobram melhorias na estrutura da instituição, mas a gestão diz que a estrutura do imóvel na zona sul da cidade está boa. A escola foi fundada em 1948, e funciona no local desde 1962.

"Em visita no dia 28 de março, a Defesa Civil constatou não haver problemas estruturais no prédio, descartando, portanto, risco à segurança", diz a universidade. Sobre o muro, a reitoria afirma que a área atingida será isolada com tapumes até o fim da semana e os trabalhos de reconstrução serão iniciados.

A obra foi orçada em R$ 109 mil, e o prazo estimado para término é de dois meses.

Segundo a diretora da unidade, Cassandra Pontes, o risco de desabamento já era monitorado desde fevereiro. A estrutura estava escorada desde então, e a cada semana tombava mais. No sábado, ela apresentou sinais mais graves, e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Toda a rua foi isolada, e o muro caiu gradualmente ao longo da madrugada.

Para os alunos do colégio e seus responsáveis, que protestaram em frente à unidade nesta segunda (23), o desabamento é consequência do que consideram um abandono orçamentário ao qual a UFRJ e, consequentemente, o colégio estão submetidos.

O orçamento da universidade para 2025 é de 406 milhões, 52% inferior ao de 2012, por exemplo, que era de R$ 784 milhões (em valores corrigidos pelo IPCA). A instituição estima que, para atender necessidades mínimas de funcionamento anual, precisaria de uma suplementação de R$ 173 milhões.

O muro não é o único problema do Colégio de Aplicação. Seu Grêmio Estudantil afirma que os alunos e profissionais do local convivem com infiltrações e goteiras nas salas de aula, ares-condicionados quebrados e falta d'água. Do lado de fora do prédio, é possível ver grandes rachaduras.

A situação também estaria ruim no refeitório. A comida, segundo relatos, seria racionada e muitas vezes insuficiente para todos. Há relatos ainda de refeições estragadas. Questionada sobre esses pontos, a UFRJ não respondeu.

O colégio está localizado na Rua José Joaquim Seabra. O prédio pertence ao governo estadual e foi tombado pela prefeitura por ser uma das poucas construções horizontais na Lagoa.

O desabamento de sábado não foi o primeiro por lá. Em maio de 2005, uma parede caiu sobre uma das salas de aula. Era feriado, então a escola estava vazia e ninguém se feriu. Isso desencadeou muitos projetos de reforma, mas alguns foram adiados devido a problemas estruturais.

Por ser uma escola-laboratório, o Colégio de Aplicação serve também como campo de formação para futuros professores graduandos na UFRJ, maior universidade federal do país.