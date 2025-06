Ministério da Justiça autoriza uso de IA para localizar pessoas desaparecidas e recapturar detentos

No contexto da segurança de estabelecimentos prisionais, o uso será permitido para detectar, identificar e localizar dispositivos móveis emissores de radiofrequência, com o objetivo exclusivo de bloquear a emissão de sinais e viabilizar a apreensão desses aparelhos dentro das unidades.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Portaria do Ministério da Justiça autoriza o uso de IA (inteligência artificial), com reconhecimento facial a distância, em investigações criminais com autorização judicial, buscas por pessoas desaparecidas e recaptura de detentos.

