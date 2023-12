'Milu': gato conhecido por acertar apostas prevê números da Meda da Virada

O animal 'vidente' pertence ao frentista Natan Pinheiro, que mora em Minas Gerais, e que começou a gravar as 'previsões' de Milu durante a Copa do Mundo, e desde então viralizou nas redes sociais.

O gato ficou conhecido por acertar resultados de diversos jogos do Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-americana.

