Maria Rita diz que cantar músicas de Elis Regina 'é como trazer minha velhinha para o rolê'

Apesar disso, a artista comentou, no programa Assim Como a Gente, que enfrentou muitas comparações com a mãe e que se incomodava com isso. "Pisei no palco, aí começou: ‘a volta da Elis’, ‘a reencarnação’. Não é assim, não. Pesado e errado do ponto da espiritualidade inclusive", disse.

Maria Rita falou sobre sua relação com as músicas de sua mãe, Elis Regina, em entrevista a Fátima Bernardes. A artista revelou que cantar o repertório de Elis é uma forma que ela encontrou de "cuidar" da mãe que morreu quando ela ainda era criança.

