Marginal Tietê ganha novo acesso após abertura de cratera na pista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) concluiu, neste domingo (18), as obras do novo acesso da pista local à pista central da Marginal Tietê, na altura da ponte Atílio Fontana, sentido Castelo Branco, na zona oeste da capital. A medida melhora o tráfego nas duas faixas onde uma cratera se formou no dia 10 de abril, e reapareceu no dia 11 deste mês.

As obras do acesso alternativo começaram na quinta-feira (15) e terminaram dentro do prazo estabelecido pela Sabesp. A construção foi feita com o apoio da CCR, concessionária que faz a manutenção rotineira da via.

O trânsito no local chegou a ficar interditado. A nova ligação inclui a implantação de duas faixas de rolamento no canteiro central e ficará ativa durante todo o período das obras no local da cratera, que, segundo a Sabesp, devem durar 30 dias.

De acordo com a companhia, ela ficará um pouco à frente da antiga alça de acesso à pista central e passará ao lado dos dois canteiros de obra -o de concretação e desativação da caixa de acesso no local do buraco e o de abertura e instalação de novo poço de visita 17 metros à frente. Após esses trechos, o motorista poderá dirigir normalmente pela pista central da via.

A divisão da obra em duas frentes foi anunciada pela companhia na terça-feira (13), medida tomada com o objetivo de manter o prazo de 30 dias inicialmente estipulado para a obra.

O tráfego na região estava paralisado desde que o buraco reapareceu, em um intervalo de cerca de um mês. Em 10 de abril, a cratera havia aparecido após um dia de chuva forte e imagens mostravam água e terra no buraco.

No dia 11 deste mês, o asfalto cedeu no mesmo local. A empresa pretendia liberar uma faixa para circulação nesta quarta, mas alterou a previsão "devido à ocorrência de uma movimentação no solo no local onde se abriu o buraco, será preciso fazer sondagens complementares antes da liberação parcial da via."