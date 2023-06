Laudo aponta que dentista de São Paulo morreu de febre maculosa

No Brasil, o principal vetor é o carrapato estrela, mas qualquer espécie pode abrigar a bactéria causadora da febre maculosa, como o carrapato do cachorro, segundo o Ministério da Saúde.

A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria do gênero Rickettsia transmitida por meio da picada de uma das espécies de carrapato, ou seja, ela não é transmitida diretamente de pessoa para pessoa pelo contato e seus sintomas podem ser facilmente confundidos com outras doenças que causam febre alta, diz a secretaria na nota.

Os sintomas começaram no dia 3 deste mês, um sábado. No domingo, quando retornaram, Mariana foi para o Hospital Vitória, na cidade de São Paulo, onde morava. Douglas residia em Jundiaí (a 58 km de São Paulo).

No dia 27 de maio, o casal esteve na Feijoada do Rosa, em Campinas (a 93 km de São Paulo). Na semana seguinte, viajou à Monte Verde.

As três doenças são de notificação compulsória. As amostras biológicas foram analisadas pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.

