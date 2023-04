Jovem que cheirou pimenta faz fisioterapia e afirma estar evoluindo

Os médicos acham que o contato da jovem com a pimenta foi um gatilho para ela desencadear uma crise de asma grave, fazendo com que Thaís não conseguisse respirar normalmente. Isso levou à baixa circulação de oxigênio para o cérebro e o coração, o que provocou uma parada cardiorrespiratória na jovem.

"Vamos evoluindo cada dia mais até nossa menina estar 100%. É uma longa caminhada mas estamos dispostos para cada cada passo com ela", diz a publicação no perfil do Instagram de Thaís.

Segundo a publicação no Instagram, Thaís faz fisioterapia no mínimo 4 vezes ao dia e já consegue manter a coluna firme enquanto fica sentada.

