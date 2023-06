Insper anuncia Guilherme Martins como seu novo presidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa), de São Paulo, anunciou nesta quinta-feira (1º) Guilherme Martins como seu novo presidente, em substituição a Marcelo Knobel, que deixa o cargo devido a diferenças com o conselho deliberativo, segundo a própria instituição de ensino superior.

Martins é professor do Insper desde 2009 e já coordenou o curso de graduação em administração antes de assumir a diretoria de graduação em 2020. Ele se formou em administração de empresas na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Depois concluiu mestrado e doutorado na área de Gestão de Operações e Competitividade pela FGV-Eaesp, com período de intercâmbio do doutorado na W.P. Carey School of Business, da Arizona State University, nos Estados Unidos.

"Sei da responsabilidade que estou assumindo e estou muito feliz por merecer a confiança do conselho deliberativo", afirmou Martins ao site do Insper. "Estou pronto para o desafio de conduzir esta instituição, à qual me orgulho de pertencer, numa nova fase de crescimento e de aperfeiçoamento."

De acordo com nota publicada no site oficial do Insper, Marcelo Knobel chegou ao comando do instituto em 1º de março deste ano após um processo seletivo. Nos últimos três meses, no entanto, diferenças quanto à priorização de alguns objetivos estratégicos apareceram entre ele e o conselho deliberativo. "De comum acordo, ambas as partes decidiram que o melhor a fazer seria interromper o contrato", diz a nota.

O comunicado do instituto também anunciou a promoção de Marcelo Orticelli, de diretor de Educação para Executivos e Desenvolvimento para vice-presidente. No Insper desde 2018, ele é graduado em administração de empresas pela PUC-SP e concluiu o mestrado em administração pela FGV-SP, com extensão na University of Austin, no Texas.

"É um grande desafio, cujo sucesso só será possível com o engajamento e a integração dos times. A escolha do conselho reconhece que temos dentro de casa talentos com potencial para fazer um grande trabalho, como é o caso do Guilherme", comentou Orticelli.