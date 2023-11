Feirante de 26 anos é morto a tiros após discussão por namorada em SP

O suspeito fugiu do local do crime e é procurado. O nome dele não foi divulgado.

A apuração inicial indicou que as vítimas e o suspeito trabalhavam na feira livre quando houve o desentendimento, de acordo com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

O Samu foi acionado e constatou o óbito de Tadeu ainda no local. A namorada dele, que foi ferida no braço, foi socorrida a um hospital da região. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo em uma feira livre na rua Sete das Barras. Ao chegarem no local, a vítima, identificada como o vendedor de legumes Tadeu Gabriel, já foi encontrada caída no chão.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um feirante de 26 anos foi baleado e morto após uma discussão com um concorrente na manhã deste sábado (11) em uma feira livre na Freguesia do Ó, na zona norte da capital paulista. O concorrente, de 23 anos, é investigado.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.