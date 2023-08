Ciúmes motivou chacina na Bahia que deixou 9 mortos, afirma polícia

Com os suspeitos, informou a polícia, foram apreendidas pistolas, munições, rádios comunicadores e porções de drogas. A Polícia Civil ainda investiga a motivação do crime –novos depoimentos serão colhidos nesta terça-feira.

De acordo com informações da polícia, tanto o homem identificado como Preá quanto os executores da chacina faziam parte do mesmo grupo criminoso. Todos eles tinham envolvimento com tráfico de drogas e mandados de prisão em aberto.

Sobreviveram um bebê de idade estimada em dois anos, que teve a vida poupada pelos bandidos, e uma criança de 12 anos, que foi ferida e está internada em estado gravíssimo com cerca de 60% do corpo queimado.

Na ação criminosa, os homens mataram sete das nove pessoas que estavam na casa. Dentre as vítimas, estavam a mãe e irmãos de Bruna, que viviam na mesma residência do ex-namorado.

