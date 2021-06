Cinco dicas incríveis para chegar ao orgasmo

O “sexo consciente” consiste em colocar a mente em ação. Aumente a percepção sobre cada coisa que está acontecendo com seu corpo na hora do sexo, viva o momento.

Para chegar ter os orgasmos seguidos, você precisar com uma libido alta para fazer sexo. O formigamento vaginal e a umidade que se formam no desejo sexual, preparam seu corpo para o orgasmo.

