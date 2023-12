Cidade do interior de SP prepara operação de 'guerra' para show de Alok

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os 28 anos de Gavião Peixoto, a 306 km de São Paulo, são comemorados com uma série de eventos que chegam ao auge nesta quarta-feira (27), às 20h, com o show gratuito de Alok, eleito o quarto melhor DJ do mundo em 2021.

Para receber o artista, que reúne multidões em suas apresentações, a prefeitura preparou uma operação de "guerra", com direito a avisos nas redes sociais para tentar impedir confusão nos arredores do Centro de Eventos do Parque Industrial, onde será realizado o show.

Foram distribuídos 20 mil vouchers para a apresentação, o que vai quadruplicar o número de moradores da cidade, que tem 4.700 habitantes. Os ingressos esgotaram rapidamente e ainda há muita procura, o que preocupa as autoridades locais.

Nas redes sociais, a prefeitura avisa que sem o voucher e um documento de identidade com foto não adianta ir para as proximidades do Centro de Eventos. Não será possível sequer ver o local onde acontecerá a festa.

Toda a área do recinto será isolada e apenas os portadores dos ingressos terão acesso. Também haverá isolamento nos arredores e a Polícia Militar fará fiscalizações e controles na entrada da cidade e nas imediações do evento.

Além disso, a Polícia Rodoviária vai monitorar as rodovias Washington Luiz (SP-300) e Deputado Victor Maida (SP-331) e estradas vicinais que dão acesso ao município. Haverá testes de bafômetro em todas as vias.

Nas ruas da cidade, houve a necessidade de realizar mudanças no trânsito a partir desta terça-feira (26), por recomendação da Polícia Militar. Além da alteração de mão de direção de algumas ruas e avenidas, em diversos pontos será proibido parar ou estacionar veículos até o final da atração.

A prefeitura divulga ainda mensagens para que os interessados em assistir Alok não caiam em golpes de vendas de ingressos na internet ou cambistas. Não há vouchers à venda. Todos já foram distribuídos por meio de cadastramento em um site oficial, em lotes que esgotaram rapidamente.

O show de Alok foi contratado por R$ 450 mil, segundo o Diário Oficial do Município.

Desde 2001 a cidade é sede de uma unidade da Embraer, o que mudou os rumos da economia local, antes baseada na produção agrícola de cana e laranja. O orçamento de 2023 é de R$ 65 milhões.

Em maio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inaugurou em Gavião Peixoto a linha de produção do Saab F-39 Gripen, novo caça da FAB (Força Aérea Brasileira).