Avenida São João fechada para lazer aos domingos opõe moradores e empresários

É o mesmo período pelo qual a avenida Paulista, também na região central, atualmente permanece com o asfalto disponível para pedestres. No ponto mais famoso da cidade, o bloqueio para veículos ocorre desde 2015 na ação criada pelo então prefeito Fernando Haddad (PT).

Por volta das 13h, Sônia foi a um mercado próximo ao cruzamento com a avenida Ipiranga. Encontrou vizinhos, com os quais compartilhou sua indignação. "Isso é tudo culpa desses donos de lojas. Eles só pensam em dinheiro, a gente que sofra", disparou. Recebeu apoio.

Já entre comerciantes, o pensamento é oposto ao dos moradores. Especialmente os instalados no largo do Paissandu, próximo ao Vale do Anhangabaú, aprovam o fechamento dominical para carros. Lá, fica a célebre Galeria do Rock, por exemplo.

Além disso, também duvidam da capacidade da prefeitura de garantir segurança dos transeuntes naquela zona, dominada por usuários de droga e furtadores. "A polícia já não consegue lidar com o problema. É difícil imaginar dando certo com mais gente circulando", diz o morador Charles Souza, 43.

Em consulta realizada em grupos de condomínios no WhatsApp na noite desta quinta (7), maioria dos votantes demonstrou descontentamento. Eles afirmam ser irresponsável bloquear garagens em um perímetro com tantos residentes.

