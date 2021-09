Argentina planeja oferecer passagens 100% gratuitas

Já imaginou viajar de graça para a Argentina? Com foco na retomada das atividades turísticas, a nação estuda a estratégia de dar passagens de graça para estimular o setor. A intenção do governo argentino é fomentar o turismo pós-pandemia, oferecendo aos turistas estrangeiros essa oportunidade de conhecer e passar alguns dias no país.

O projeto que é planejado pelo ministro do turismo e esportes do país, Matías Lammens, está em fase de estágio e visa beneficiar cerca de 100 mil visitantes, a partir do mês de outubro. A iniciativa já conta com forte apoio de setores afetados pela pandemia, como o hoteleiro e o gastronômico.

É notório que a estratégia vem como um boom para transformar a Argentina como primeira opção de viagem para o exterior, ainda mais com passagens de graça. São iniciativas como essa que o turismo brasileiro está precisando para alavancar a retomada pós Covid-19. Claro, que baseados em incentivos concretos e de real lucro para o país e aos turistas.

Podíamos fazer o mesmo no Amazonas. Belezas, patrimônio e inúmeros atrativos nós temos. E por que não investir em um marketing agressivo para atrair pessoas para conhecer o Estado? Precisamos abrir nossas fronteiras, formalizar planos para o turismo e para o desenvolvimento da interiorização da região amazônica.

Já estamos sem a realização de nossos principais eventos, festivais e atrações. Então, é preciso um plano de incentivo agressivo e urgente e assim, o Amazonas voltar a ser destaque nacional e internacional.

Turismo, eu acredito!