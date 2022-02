Insuficiência renal: conheça sintomas da doença que deixou Paulinha em coma

– pele que está ou muito clara, ou muito escura, além de seca e com muita coceira em todo o corpo; – mal-estar; – cansaço e fadiga; – dificuldade de se concentrar; – dor de cabeça; – problemas para dormir; – perda de peso e do apetite; – náuseas; – dor nos ossos; – confusão mental; – cãibras; – mau-hálito; – sede excessiva; – inchaços nas mãos, nos pés e ao redor dos olhos; – náuseas e vômitos; e – ausência de menstruação, em mulheres.

Os rins possuem uma função essencial para o bom funcionamento do corpo, são responsáveis por filtrar o sangue, removendo impurezas e resíduos que não são úteis à saúde do corpo e que são eliminados através da urina.

