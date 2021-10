Ejaculação precoce? Saiba qual o limite de tempo considerado normal

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), no Brasil, cerca de 30% dos homens têm ejaculação precoce, que acontece quando o homem tem o orgasmo (e ejacula) em até um minuto após a penetração, de forma frequente. O tema ainda é tabu, mas ejaculação precoce está associada a fatores físicos e psicológicos que podem ser corrigidos através de tratamento terapêutico ou farmacológico.

O urologista Eduardo Miranda disse ao G1 que para ser caracterizada como "ejaculação precoce” é importante que, além da rapidez, haja a presença de uma forma de sofrimento do homem ou da companheira. “Qualquer pessoa pode ter um dia que gozou rápido. Isso é ok. Para se denominar ejaculação precoce, precisa ser persistente, em até um minuto, e com um incômodo”, disse o urologista.

Tempo de latência

Para entender, podemos comparar o tempo de latência, ou seja, o tempo de penetração até o orgasmo, que em pessoas saudáveis dura cerca de seis minutos. "As causas da ejaculação precoce são psicológicas, a ansiedade libera muita adrenalina e essa substância pode acelerar a ejaculação. Se o cara estiver nervoso, ele vai ejacular mais rápido também, mas isso não quer dizer que ele tem o problema, mas que no cenário, em determinadas condições, tudo favoreceu para que ele chegasse ao orgasmo mais rápido”, disse.

"É sempre importante avaliar o contexto. Entender o que é normal, respeitar os limites de cada um e explorar o que cada um gosta. Se você goza mais rápido, é importante caprichar nas preliminares, descobrir maneiras de satisfazer seu parceiro/parceira sem a penetração, se adaptar à sua realidade. Por isso que muitas pessoas ejaculam rápido e não estão incomodadas. Se está bom para os dois, está tudo bem”, comentou.

Uma forma simples de contornar o problema é usar cremes, gel e até camisinhas com efeito retardante. Além de remédios da classe dos antidepressivos com indicação médica O médico também garante que associar masturbação com ejaculação precoce é um equívoco. ”Na verdade, se você se masturba com frequência, pode até aumentar o tempo, demorar mais para ejacular. Por exemplo, se você se masturbou de manhã e vai transar à noite, pode ser que você até demore mais para chegar ao orgasmo”, completou.