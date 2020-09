Conheça a má formação que faz bebê nascer sem ânus, Sasha foi questionada

Sasha Meneghel foi questionada mais uma vez sobre os boatos de que teria nascido sem o ânus. A filha de Xuxa Meneghel negou e o vídeo acabou viralizando nas redes sociais pelo teor da pergunta.

Mas você sabia que a condição existe e é perigosa? O quadro chamado de atresia anal atinge 1 em casa 5 mil bebês nascidos vivos. Se não tratado pode evoluir para uma grave infecção, sepse, e outros problemas.

Quando ocorre essa má formação, uma pele recobre a área onde o ânus deveria estar. Essa pele pode ser fina ou espessa e isso define se há alguma abertura ou se está totalmente ausente. Geralmente, a atresia anal ocorre juntamente com outros defeitos congênitos que afetam a coluna vertebral, coração, rins e membros.

Como é o tratamento?

O bebê que nasce com atresia anal passa por uma cirurgia imediatamente para criar a passagem para as fezes. Em alguns casos, a cirurgia é adiada até a criança crescer um pouco mais e enquanto isso ela usa uma bolsa de colostomia.

